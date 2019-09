Parcheggi, cooperative preoccupate: "Volete toglierci lavoro?" La coop San Cristiano: "L'amministrazione intervenga, noi pronti al confronto"

Protestano le cooperative per la gestione dei parcheggi a Benevento. In particolare è la cooperativa San Cristiano che ritorna sulla questione “Dopo l'annullamento della gara ultima per la gestione parcheggi in data 31 agosto 2019 le piazze restano ancora occupate dagli operatori della vecchia gestione in affidamento provvisorio. Abbiamo più volte sollecitato l'amministrazione a prendere provvedimenti a riguardo.

La cooperativa San Cristiano ha più di 10 anni di storia e tradizione nella gestione dei parcheggi sul territorio di Benevento, raccoglie gran parte dei posteggiatori storici di Benevento e ha fatto opera di recupero e socializzazione con importanti risultati conseguiti sul piano sociale.

Invitiamo il sindaco a prendere posizione, tenendo conto di quanto fatto per la città di Benevento. Specie in considerazione di Rumors che parlano di un'estensione della gestione dei parcheggi a Trotta”.



In particolare preoccupa i parcheggiatori l'eventuale sottrazione del parcheggio di via Martiri d'Ungheria alla cooperativa e la suddivisione degli stalli in zona stadio: “ La cooperativa è pronta a concertare un confronto costruttivo con l'amministrazione: per anni abbiamo costruito la nostra vita su un piccolo stipendio onestamente lavorato, e veder aprirsi le porte del baratro della precarietà ci preoccupa”.