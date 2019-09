La parrocchia dell'Addolorata saluta Don Michele Villani I cittadini accolgono il nuovo parroco Don Gaetano Ilenge Kilumba Papa

La comunità parrocchiale della S.S. Addolorata di Benevento intende augurare buon lavoro a Don Michele Villani, nuova guida spirituale della chiesa di S. Leucio. La comunità parrocchiale lo ringrazia perché per tutta la comunità è stato davvero il "buon pastore" che con il suo instancabile lavoro ha avvicinato e saputo aggregare alla vita parrocchiale tantissime persone e nuclei familiari. In tanti anni di attività Don Michele è riuscito ad entrare nel cuore della sua gente, dando prova di amore e rispetto fraterno verso tutti quelli che, bisognosi di una parola di conforto e di sostentamento, hanno trovato in lui la quotidiana pratica applicazione del Vangelo.

"Ti chiediamo, caro Don Michele, di ricordarti di noi confratelli nelle tue preghiere, di tutta la nostra comunità e di tutte le persone che qui hai amato e che ti hanno voluto bene nel Signore. Non sarai più il nostro Parroco, però sarai sempre il nostro caro e amato Don Michele al quale ora diciamo: "Grazie di tutto".

La comunità parrocchiale della S.S. Addolorata, accoglie con altrettanto entusiasmo, il nuovo Parroco Don Gaetano Ilenge Kilumba Papa ed anche a Lui vogliamo augurare la condivisione di un cammino proficuo di carità cristiana per il bene comune.