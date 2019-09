Campania by Night fa tappa nel Sannio Al via il Trekking Urbano nel centro storico di Benevento

Campania by Night fa tappa a Benevento. Per il secondo anno consecutivo prende il via un programma di trekking urbano nel centro storico del capoluogo sannita.

L’iniziativa è realizzata dalla Regione Campania, attraverso la Scabec, in collaborazione con il MiBACT Polo museale della Campania, le sezioni Turismo e Tempo libero e Lavorazione Alimentare di Confindustria Benevento e il Comune di Benevento.

L’appuntamento è sabato 28 settembre al Teatro Romano in Piazza Ponzio Telesino; il sito archeologico è il tipico modello di teatro diffuso dall’età augustea e per tutto il periodo imperiale, eretto presumibilmente sotto l’imperatore Traiano, ma inaugurato soltanto fra il 125 e il 128 d.C. da Adriano. Qui partirà una passeggiata della durata di un’ora e mezza che attraverserà l’Arco del Sacramento e la Chiesa di Santa Sofia, per finire all’Hortus Conclusus, giardino - opera d’arte contemporanea realizzata e donata dall’artista partenopeo Mimmo Paladino alla città.

“Confindustria Benevento ha messo in campo, anche quest’anno, una serie di azioni volte a favorire lo sviluppo dell’industria turistica nel sannio – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Per i percorsi di trekking urbano ringrazio la Regione Campania e Scabec per aver offerto una importante occasione al territorio. Le imprese delle sezioni Turismo e Alimentare di Confindustria Benevento hanno messo a sistema le proprie competenze per garantire un’accoglienza adeguata e prodotti di alta qualità ai turisti presenti sul territorio. Siamo convinti che si tratti solo dell’inizio di un percorso virtuoso che continuerà a svilupparsi nel tempo”.

“Il programma di trekking urbano è un ulteriore tassello che vede il territorio e i suoi attrattori turistici protagonisti. Spiega Fulvio de Toma Presidente della Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento. Questo percorso si inserisce nell’ambito di una serie di attività svolte in continuità con le iniziative già messe in campo e rappresenta il frutto di oltre quattro anni di intenso lavoro e di impegno profuso da tutti gli operatori della sezione. Come già ripetutamente evidenziato dal nostro lavoro e dalla nostra proposta strategica, il turismo culturale è fortemente attratto dal patrimonio monumentale ed archeologico della città, sostenuto dal patrimonio immateriale della capacità di accoglienza e da quello enogastronomico. Il lavoro in rete delle due sezioni di confindustria consentirà di far emergere quanto di meglio il territorio offre."

“Il successo delle attività volute dalla Regione Campania per la cultura ed il turismo a Benevento e nel Sannio ormai ah determinato un consolidato calendario di prestigiosi ed interessanti appuntamenti curati dalla Scabec; dopo il ritorno delle Opera Lirica al Teatro Romano con la rassegna diretta da Vittorio Sgarbi, ecco la seconda edizione di Campania by Night nel Sannio con il Trekking Urbano nel centro storico di Benevento”, dichiara il presidente di Scabec, Antonio Bottiglieri.

La serata si concluderà nell’Hortus Conclus con una degustazione di prodotti tipici e il concerto dei Sonora Sax Quartet in “8 e ½”, percorso musicale tra le colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone.

E’ possibile partecipare alle visite guidate prenotandosi tramite sito Eventbrite http://bit.ly/2m3LuvT. La prenotazione non ha validità di acquisto, e decade 30 minuti prima dell’inizio della visita. L’evento si replicherà il 5 e il 12 ottobre.

Per la data del 28 settembre disponibili due turni di visita ore 18.00 e 18.10. Ingresso 5 euro, biglietto acquistabile presso la biglietteria del Teatro Romano di Benevento.