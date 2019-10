Sagra dei funghi: il plauso del presidente Di Maria "Appuntamento straordinaria: migliaia di visitatori dall'estero"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, nel corso di una sua visita si è complimentato con il Sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, e con tutti gli organizzatori e gli espositori della 41a Sagra dei Funghi in corso fino a domenica 6 ottobre nello splendido centro del Titerno. “La Sagra dei Funghi di Cusano Mutri”- ha dichiarato Di Maria - “è un appuntamento di straordinaria rilevanza nel contesto delle molteplici iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio sannita e delle sue eccellenze. La Sagra dei Funghi richiama sul Titerno migliaia e migliaia di visitatori provenienti anche dall’estero, attratti come sono dalle bellezze paesaggistiche e naturali e dal suggestivo borgo, uno dei più belli d’Italia, e dai suoi magnifici monumenti. Un successo tanto longevo e che, peraltro, cresce di anno in anno è anche dovuto alla passione, alla dedizione ed alla competenza di tanti cittadini di Cusano Mutri e della stessa Amministrazione locale. A tutti loro va il sincero plauso della Provincia di Benevento e mio personale”.