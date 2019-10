Realtà Popolare: un sannita tra i vertici nazionali Michele Latella nominato responsabile nazionale politiche agricole e forestali

l presidente nazionale di Realtà Popolare, Pasquale Buffardi, comunica di aver conferito al sannita Michele Latella la nomina di responsabile nazionale del dipartimento delle politiche agricole e forestali. "Tale nomina - fa sapere Buffardi - rientra nel più ampio progetto di ampliamento dei nostri obiettivi al fianco del Paese e del cittadino. Noi amiamo fare politica tra la gente, per la gente e con la gente e abbiamo molto a cuore l'agricoltura, da sempre settore trainante dell'economia del Paese ma che da troppi anni risente dell'incuria e dell'abbandono da parte degli ultimi governi. Il nostro direttivo ripone grande fiducia in Michele "



" Ringrazio il presidente e il direttivo per questa nomina-così Latella - il mio primo obiettivo sarà quello di creare una rete a livello nazionale, dalle Alpi alla Sicilia, di agricoltori che sappiano fare squadra perché come una casa divisa non si può reggere su se stessa, così un'agricoltura divisa è più fragile, indifesa ed esposta a soprusi commerciali italiani e esteri. Con l'apertura delle frontiere, le nostre tavole sono state letteralmente invase da prodotti stranieri di dubbia qualità e tutti i settori agricoli sono ormai in ginocchio. Spero di essere portavoce di tutte le esigenze di un mondo che da troppi anni aspetta risposte "



Michele Latella, 42 anni, di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), diploma agrotecnico, nella vita è un imprenditore agricolo nel settore cerealicolo ed è da sempre in lotta contro i trattati che hanno mandato in crisi il Made in Italy