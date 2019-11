Vigili del fuoco sanniti: "In piazza a Roma contro la manovra" Lo annuncia Livio Cavuoto del Conapo: "Va inserito fondo economico per personale del Corpo"

“Anche i Vigili del Fuoco di Benevento scenderanno in piazza il 19 novembre contro la manovra”, lo annuncia Livio Cavuoto segretario provinciale del CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco).

I sindacati aderenti alla protesta Conapo, Ap VVF, Sindir VVF e Dirstat VVF, andranno a chiedere al Governo Conte e ai partiti di maggioranza di inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per l’equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per parificare agli altri Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere.