Questa sera a Morcone interruzione idrica per un guasto Da mezzanotte alle 6 di domani mattina in tutto il centro urbano

La Gesesa comunica che questa sera, 14 maggio 2024, da mezzanotte alle 6 del mattino successivo sarà sospesa l’erogazione idrica in tutto il centro urbano di Morcone.

Informiamo inoltre che al momento del ripristino dell’erogazione idrica si potranno verificare fenomeni di torbidità e turbolenze.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17 e che ricevere tutti gli avvisi in tempo reale sul proprio cellulare é possibile registrarsi al canale Telegram o WathsApp GESESA INFORMA.