Serie C, stasera play off: prevale l'equilibrio Anche le agenzie di scommesse hanno scelto quote molto prudenti

Nel secondo turno della fase a gironi, i play off hanno evidenziato il loro sostanziale equilibrio. In realtà nessuno vuole rischiare più di tanto e le partite sono rimaste a lungo bloccate. Cinque sfide su sei si sono concluse in parità, l'unica che è riuscita a spezzare gli equilibri è stata la Juventus Next Gen che ha violato l'Adriatico di Pescara.

E' una delle ragioni per cui le partite di stasera, per altro per la prima volta con la formula di andata e ritorno, sono previste all'insegna dell'equilibrio. Le quote di Eurobet (che abbiamo preso ad esempio) hanno un “range” tra il 2,15 e il 3,45. Pronostici “stretti” dunque, che non regalano alcuna previsione facile. La quota più bassa per una vittoria casalinga è assegnata al Perugia contro la Carrarese, pagata a 2,15. 3,05 per il pareggio, 3,45 per il successo dei toscani. Sono le distanze più larghe tra le quote delle due squadre per le gare di stasera. Moderatamente bassa anche la quota vincente della Triestina, data a 2,30, ma è bassa anche quella di una vittoria dei giallorossi quotati a 3,10. Il pari è pagato 3,00 volte la posta. La quota più bassa per una vittoria in trasferta è data al Catania, che è pagato vincente a 3, contro il 2,40 dell'Atalanta. Il pari è ugualmente a 3. Favorita, ma non oltre il lecito, anche la Juventus Next Gen contro la Casertana: una sua vittoria è pagata a 2,35, quella della Casertana a 3,15. Il pari è quota 2,95. Le distanze più brevi sono nelle quote di Taranto-Vicenza: jonici vittoriosi a 2,40, veneti a 3,05. Pari a 2,95.

CHE SFIDE! Lasciamo perdere le agenzie di scommesse e cerchiamo di capire senza “aiuti” che genere di partite si giocheranno stasera. I 180', al di là delle dichiarazioni dei tecnici, peseranno sull'andamento delle gare. A Taranto c'è già il tutto esaurito, contro quella che Capuano ha definito la squadra migliore di questi play off, il Vicenza. La squadra di Vecchi ha infilato da gennaio la bellezza di 16 risultati utili consecutivi e non perde dal 20 gennaio a Lumezzane. Il Taranto da parte sua appare assolutamente imbattibile allo Iacovone.

Atalanta-Catania è tra le partite più enigmatiche. Al Comunale di Caravaggio non potranno esserci i catanesi residenti, a cui la trasferta è stata vietata. In compenso potranno andarci i siciliani che vivono al nord, che sono ugualmente una vasta moltitudine. Tutti hanno tessuto le lodi dei bergamaschi, ma gli etnei in gare secche hanno dimostrato di saperci fare, visto che hanno vinto la Coppa Italia.

Interessante anche Juventus-Casertana. La squadra bianconera ha destato un'ottima impressione contro il Pescara, ma la Casertana, che se n'è andata in ritiro a Novarello, ha tutte le carte in regola per andare avanti nei play off.

Difficile da pronosticare anche Perugia-Carrarese. La squadra toscana dall'arrivo di Calabro in panchina ha vinto tutte le partite casalinghe, come un orologio svizzero. La squadra dell'ex trainer delle giovanili giallorosse Formisano deve mettere qualche paletto pesante al Curi, altrimenti in Toscana sarà complicata.