Bimbi alla scoperta dell'antico Egitto al Museo Arcos L'iniziativa rivolta ai più piccoli in occasione di Halloween

Pomeriggio in attesa della Festa di Ognissanti all’insegna del divertimento ma anche della conoscenza di un mondo diverso, quello dell’Antico Egitto. Protagonisti dell'iniziativa, promossa presso il Museo Arcos a cura di Sannio Europa, un gruppo di bambini che ha partecipato alla realizzazione del tema: “Halloween al museo: riti, mummie e magie!”. "Nelle sale del sotterraneo dedicato al Tempio egizio di Benevento della dea Iside, i bambini sono stati accompagnati in un viaggio fantastico nel tempo alla ri-scoperta della Regina Nefertari. I piccoli hanno giocato e dipingendo, si sono divertiti ed hanno imparato molte cose a diretto contatto con i reperti isiaci del Tempio beneventano voluto dall’Imperatore romano Domiziano. Un'esperienza suggestiva ed affascinante per tanti piccoli che hanno mostrato di gradire moltissimo questo pomeriggio di studi storici al di fuori dei banchi e della Scuola, in compagnia persino della Dea Iside. Presenti al viaggio nel tempo anche il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria e l’Amministratore di Sannio Europa Giuseppe Sauchella che hanno espresso la propria soddisfazione per la grande risposta che il progetto ha avuto tra i piccoli".