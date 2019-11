Cadono massi sulla strada: la Provincia la chiude Il sindaco Maturo: "Speriamo si riapra in tempi brevi"

A seguito della caduta massi sulla Strada provinciale collegante Cerreto Sannita a Cusano Mutri, dopo un primo sopralluogo effettuato nelle ore successive al crollo dal Servizio Viabilità della Provincia che ha disposto la chiusura al traffico dell’arteria, questa mattina è stato effettuato un secondo sopralluogo per verificare la condizione di pericolosità del versante montano sovrastante la carreggiata stradale.

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha ricevuto un rapporto da parte del Responsabile del Servizio ing. Salvatore Minicozzi ed ha concordato sulle seguenti misure che sono state predisposte dai Tecnici: per gli interventi a breve termine è stato predisposto ed ordinato il ripristino della rete paramassi che, pur avendo fatto egregiamente il proprio lavoro impedendo conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente verificatesi, è stata comunque sfondata per alcuni metri lineari.

Il Servizio Viabilità ha anche avviato una ricognizione con drone e scalatori sul versante che sovrasta la Strada provinciale al fine di accertare se vi siano ancora condizioni di pericolo e, precisamente, se vi siano massi in bilico. Tale verifica sarà effettuata compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo al fine anche di garantire la sicurezza degli operatori e dei tecnici. Una volta avuto una relazione precisa sulle condizioni di stabilità del versante si verificheranno le compatibilità e sostenibilità finanziarie e si disporranno le relative procedure amministrative per gli interventi di messa in sicurezza. Il Presidente Di Maria, a tale riguardo ha dichiarato: “E’ ben nota la fragilità del territorio sannita e la persistenza di numerosi movimenti franosi più o meno attivi. In alcuni punti della rete stradale provinciale sannita la situazione viene continuamente monitorata anche per le pregresse criticità che storicamente vi si sono registrate. La zona interessata dalla caduta massi sulla Cerreto Sannita – Cusano Mutri è, appunto, una di queste. La Provincia è subito intervenuta; ma è evidente che noi chiediamo ancora una volta un Piano regionale e un Piano nazionale di intervento sulle infrastrutture viarie provinciali sulle quali si sviluppa la mobilità e la stessa economia delle aree periferiche, che, non per questo, sono marginali e che hanno eguale diritto ad arterie sicure”



Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Cusano Mutri, Maturo:

L’ordinanza di chiusura tra il kilometro 6 ed il kilometro 9, decretata nella serata di ieri dall’Ente proprietario Provincia, riguarda sia il traffico leggero – deviato sulla SC “Potete /Madonna della Libera” – sia il traffico pesante – deviato sulla SP 76 e 73 (Cusano/Pietraroja/Morcone).

Giova ricordare che nel pomeriggio e nella serata di ieri, su tutta l’area del Titerno, si sono abbattute violente precipitazioni.

“La chiusura della principale strada di collegamento tra i comuni di Cusano Mutri e Cerreto Sannita – ha dichiarato Maturo – apporta sicuramente gravi disagi alla nostra comunità. Va sottolineato, comunque, che i lavori di messa in sicurezza effettuati qualche anno addietro – stante le importanti dimensioni del masso che si è abbattuto – pur avendo subito qualche danno, hanno retto bene. La recinzione ha evitato che il masso si abbattesse sul manto stradale.

Il tema della sicurezza delle centinaia di automobilisti che quotidianamente percorrono quell’arteria deve restare un’assoluta priorità. Ritengo condivisibile l’indirizzo deciso dalla Provincia di far ispezionare il costone roccioso da parte dei rocciatori per verificare i punti critici prima della riapertura.

Già nella tarda serata di ieri ho avuto un colloquio con il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, il quale mi ha assicurato che la chiusura del tratto stradale sarà assolutamente temporanea e che i tempi per la riapertura saranno celeri.

Pertanto – conclude Maturo – confidiamo che i lavori di ripristino vengano effettuati nel minor tempo possibile per limitare al massimo disagi dei nostri concittadini”.