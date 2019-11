Strada Cerreto - Cusano, ancora massi sulla carreggiata Nuovo distacco di pietre dalla parete rocciosa durante i lavori

Prosegue il lavoro di disgaggio per la messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante la Strada provinciale Cerreto Sannita – Cusano Mutri, chiusa dal 5 novembre per la caduta massi. Stamani, nel corso dei lavori effettuati da una ditta specializzata con la presenza di scalatori, a seguito della rimozione di alcuni massi pericolanti, situati ad una altezza assai elevata rispetto alla sede stradale, è finito sull’asfalto una gran quantità di pietrame. Nel pomeriggio il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento procederà ad un nuovo sopralluogo per fare il punto sulla situazione