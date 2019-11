Terremoto: domani 26 novembre scuole chiuse a Montesarchio Ordinanza firmata dal primo cittadino

Anche il sindaco di Montesarchio ha optato per la chiusura delle scuole del territorio nella giornata di domani, come comunicato dalla pagina Facebook del Comune: "Il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, in considerazione dello sciame sismico che sta interessando il territorio ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di domani 26 novembre". Chiusure che serviranno, sebbene in tempi veramente esigui, a fare verifiche, per quel che possibile sulle strutture e sugli edifici scolastici