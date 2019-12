Il sindaco di Betlemme con la delegazione sannita ad Assisi Si è concluso il pellegrinaggio dalla terra natale di San Pio alla terra di San Francesco

Alla presenza del sindaco di Betlemme, Anton Salman e del Parroco di Gerusalemme Frate Ibrahim Faltas, con l’accensione degli ecoalberi e del presepe in Piazza Inferiore di Assisi, si è concluso il viaggio del Treno Storico Benevento - Pietrelcina - Assisi, dalla terra natale di San Pio, in occasione dell’800° anniversario del pellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa e del 30° anniversario del gemellaggio tra le Città di Betlemme ed Assisi.

La delegazione sannita con il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, e del Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, ed il rappresentante della Regione Campania, Costantino Boffa, insieme al Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, hanno voluto lanciare un rinnovato messaggio di pace al mondo con il rappresentante civile e religioso delle comunità di Betlemme e Gerusalemme. Il prossimo appuntamento di questo percorso ricco di valori civili e spirituali è il viaggio del Treno storico della Comunità di Assisi verso Pietrelcina della primavera 2020.