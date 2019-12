Viabilità provinciale, via libera al piano neve "Previsto un impegno di spesa di 257mila euro"

Via libera dalla Provincia di Benevento al piano per l'emergenza neve. In particolare, il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato su proposta dei Servizi Viabilità dell’Ente, il Piano del servizio di "sgombero neve e spargimento sale lungo le trade provinciali". Un provvedimento che comporta "un impegno di spesa di 257 mila euro ed è stato calibrato - viene precisato dall'Ente provinciale - sulla scorta delle statistiche circa le precipitazioni nevose e l’andamento della colonnina di mercurio degli anni precedenti". Ed in merito, viene sottolineato: "Il Piano prevede l’ individuazione di 29 ditte sul territorio che dovranno provvedere sia allo spargimento del sale che a liberare le strade in caso di nevicata: si tratta, di fatto, dell’applicazione dello stesso protocollo d’intervento che negli anni decorsi ha dimostrato un sufficiente grado di efficacia. Rispetto al passato, tuttavia, i Servizi Viabilità hanno avuto quest’anno la possibilità di procedere all’installazione di segnaletica lungo le strade, soprattutto nell’area montana del Fortore dell’Alto Tammaro, per ricordare all’utenza di adottare le misure di sicurezza (soprattutto, pneumatici da neve e catene a bordo) previste dal Codice della Strada nella stagione invernale".