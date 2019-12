Lunedì pomeriggio interruzione idrica in via Leonardo Bianchi Dalle 14 alle 17. Lo stop riguarda anche altre strade

Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica in via Leonardo Bianchi a Benevento, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 14 alle 17 di lunedì 16 nelle seguenti zone: Via Leonardo Bianchi -Via Clino Ricci-Via Primo Maggio-Via XXV Luglio-Via Mariano Russo-Via Padre De Giovanni-Via Francesco Paga-Via Battaglia di Benevento-Via dei Longobardi-Via Falcone e Borsellino-Via Vito Ievolella-Piazza Bissolati-Via Valfortore-Via Mura della Caccia-Lungocalore Manfredi di Svevia-Viale Principe di Napoli (Tratto da Piazza Colonna a Piazza Bissolati - Lato dx direzione Stazione Ferroviaria)

Gesesa ricorda che è sempre attivo il numero verde emergenze e guasti 800 51 17 17 e tutte le info sulla pagina Facebook e sul sito web gesesa.it.