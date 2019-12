Gioco d'azzardo: Vescovo incontra sindaci, Asl e forze ordine Battaglia vede istituzioni per le contromisure al fenomeno

In occasione degli auguri di Natale, domani lunedì 16 dicembre alle ore 10 a Cerreto Sannita, presso il Centro Emmaus il Vescovo della Diocesi mons. Domenico Battaglia, incontrerà i sindaci ed i vertici di Prefettura, forze dell'ordine e Asl per fare il punto sul contrasto al gioco d’azzardo patologico e sulla costituzione di un tavolo tecnico con le istituzioni e con diversi rappresentanti delle realtà territoriali sul problema della disoccupazione. Saranno presenti a quest’incontro il Prefetto dott. Francesco Antonio Cappeta, il procuratore della Repubblica dott. Aldo Policastro ed il sostituto procuratore dott.ssa Assunta Tillo. A conclusione dell’incontro, verrà firmato un Patto di Impegno tra le parti, come ulteriore segno di rinnovata adesione e partecipazione alla lotta all’azzardo.