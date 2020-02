De Luca rilancia ospedale San Pio. "Primo per servizio Lis" Benevento primo, eccellenza innovativa con Verona, Padova e Varese

“L’azienda San Pio di Benevento, insieme alle strutture sanitarie e ospedaliere di Verona, Padova e Varese, si dota di moderni sistemi di video-interpretariato per pazienti sordi che usano la lingua dei segni.

Un altro passo in avanti per rendere la nostra sanità, a passo con le innovazioni, e più accessibile a tutti”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca rilancia, attraverso un post su facebook, il servizio di video-interpretariato da remoto in lingua dei segni per facilitare la comunicazione tra personale dell’azienda ospedaliera e pazienti sordi che usano la lingua dei segni italiana (LIS).

In Regione Campania, infatti, è proprio l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ad attivare, per prima, il servizio a favore dei pazienti sordi.

Il servizio, chiamato Veasyt Live!, permette a medici, infermieri, amministrativi di essere supportati durante i colloqui da un interprete di LIS in videochiamata, tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 8.00 alle 18.00.

Grazie a questo servizio, l’Azienda Ospedaliera si dimostra così attenta all’innovazione, alla sostenibilità e all’efficienza dando per prima attuazione ai principi della legge sul riconoscimento della lingua dei segni approvato il 10 luglio 2018 dal Consiglio Regionale della Campania.

Il servizio VEASYT Live! mette a disposizione del personale dell’AO anche interpreti di lingue vocali (inglese, francese, arabo, cinese, ecc) per comunicare con pazienti di lingua straniera che afferiscono alla struttura.