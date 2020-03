Maturo: "Ottavo caso nel Sannio è qui a Cusano Mutri" Il sindaco: "Non è uscito dal paese, stiamo ricostruendo i contatti"

Un altro contagio nel Sannio, a Cusano Mutri, ne dà notizia il sindaco Maturo su Facebook: "Ciò che speravamo non dovesse mai accadere purtroppo è accaduto. A Cusano abbiamo registrato il primo caso di Covid-19.

Questo deve essere il momento della calma e della razionalità. Tutti coloro che hanno osservato le regole di prevenzione non hanno nulla da temere. E questo è un ulteriore motivo per ribadirvi l'obbligo di rispetto delle regole.

Ora è importante ricostruire i contatti per evitare la possibilità di diffusione della malattia.

Stiamo ricostruendo la catena di contatti.

Per fortuna le regole di vita severe imposteci dalle misure governative di contenimento l'ha limitata notevolmente.

Voglio tranquillizzare gli abitanti dei paesi vicini, perché pare che il soggetto in questione non sia uscito dal paese.

Alla persona malata vanno i miei più sinceri auguri di pronta guarigione.

Per qualsiasi informazione chiamate il sottoscritto e continuate a rispettare tutte le regole per il contenimento dell'epidemia".