Un nuovo caso positivo a Benevento: lo ha annunciato Mastella 8 invece i tamponi negativi in giornata

Un nuovo caso positivo a Benevento: lo ha annunciato il primo cittadino Mastella che attraverso il suo profilo Facebook ha annunciato: "1 caso positivo a Benevento. Ora mi è stato comunicato. 8 invece sono Per fortuna negativi". Dunque si allunga, per fortuna di una sola unità il numero di contagiati a Benevento, mentre è confortante che nella maggior parte dei casi, 8 per l'appunto, i sospetti si sono rivelati infondati con test che hanno dato esito negativo.