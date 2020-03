Iannella: "Operatrice positiva a Covid vive in Valle Caudina" Il sindaco di Torrecuso ai cittadini

Il sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, è intervenuto riguardo al caso positivo che si è registrato in paese spiegando che si tratta di una operatrice di Villa Margherita che vive in Valle Caudina: "Cari concittadini fra non molto verrete a conoscenza che a Torrecuso vi è un altro caso di Coronavirus, ma la signora operatrice sanitaria di Villa Margherita è sposata e vive in comune della Valle Caudina, ma a Torrecuso ha conservato la residenza . A Torrecuso non ha più parenti diretti, comunque faremo i dovuti accertamenti del caso. Vi invito a restare in casa, è l'unico modo per combatterlo e vincerlo. Buonasera iorestoacasa"