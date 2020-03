San Giorgio: "Vietato entrare a chi lavora a Villa Margherita" L'ordinanza di Pepe: "Divieto di transito e permanenza ai lavoratori della casa di cura"

C'è forte preoccupazione per la situazione che si sta profilando a Villa Margherita, casa di cura di Benevento dove pare si stiano registrando alcuni casi di positività.

Il sindaco di San Giorgio del Sannio, comune a pochi passi dalla casa di cura, ha emesso una ordinanza che dispone “il divieto di transito e di permanenza sul territorio comunale, se non in regime di quarantena familiare vigilata, per i lavoratori che prestano o hanno prestato servizio nei giorni e nelle settimane scorse presso la struttura di Villa Margherita. Analogo divieto è disposto anche nei confronti di tutti quelli che sono stati ricoverati presso la casa di cura Villa Margherita nonché dei loro familiari”.