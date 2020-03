VIDEO – Arcivescovo di Benevento prega davanti al Cimitero Monsignore Accrocca si è fermato dinanzi al cancello del luogo sacro chiuso da giorni

Ieri l'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca si è recato al Cimitero di Benevento per pregare. Il luogo sacro, chiuso da giorni, viene riaperto solo per la benedizione delle salme che vengono tumulate in gran fretta e alla presenza di un solo familiare.

Una iniziativa che, su proposta della Conferenza Episcopale Italiana, ha coinvolto tutti i Vescovi, in questo “Venerdì della Misericordia” della Chiesa Italiana, un Venerdì di Quaresima nel quale lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione.

Mons. Accrocca, raccolto in preghiera dinanzi al Cimitero di Benevento, ha affidato alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, e ha pregato per quanti sono nel pianto e nel dolore. La sua visita si è conclusa con la benedizione delle tombe.

Non solo Accrocca, ma anche il vescovo della Diocesi di Cerreto sannita, Telese Terme e Sant'Agata de' Goti, don Mimmo Battaglia si è recato davanti al cimitero di cerreto per una preghiera.