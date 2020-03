Mastella: io lavoro sodo, gli sciacalli aspettano il momento Emergenza coronavirus. Il sindaco annuncia che parlerà alla citta.

"Parlerò più tardi alla città senza alcuna reticenza. Mentre gli sciacalli aspettano con ansia vomitevole di sfruttare il momento io lavoro giorno e notte per la mia comunità e non solo". Duro sfogo dal sindaco Clemente Mastella che torna a parlare dell'emergenza covid19 dalla sua pagina Facebook. "Anticipo solo un dato- prosegue Mastella-: ieri a Benevento 4 contagiati in quarantena, cioè in attesa dei fatidici 14 giorni di attesa; in Italia, ahimè e prego per loro, mille (1000) nuovi morti. Non c'è commento. Esorto tutti a conservare calma e rigore. A stare in casa".