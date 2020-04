Covid19. Ospedale San Pio, salgono i contagi: 37 ricoverati Sei più di ieri i pazienti in cura presso il nosocomio sannita. Il bollettino dell'azienda

Sono 37 i pazienti ricoverati all'ospedale San Pio di Benevento per Covid 19, sei più di ieri quando il bollettino indicava 31 pazienti.

Il resoconto del nosocomio sannita alle 12 di oggi indica la presenza di 30 pazienti della provincia di Benevento e 7 provenienti da altre province.

Il nosocomio fa chiarezza anche sulla distribuzione nei diversi reparti: 4 pazienti si trovano in terapia intensiva, 12 in pneumologia e sub intensiva, 14 nel reparto di malattie infettive, 3 sono ricoverati a Medicina interna e 4 pazienti si trovano nell'area isolamento Covid dedicata in Pronto Soccorso.