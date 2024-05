Il rammarico di Bordin: "Nel primo tempo avremmo potuto chiuderla" Per la gara di sabato: "Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento della prima frazione"

Bordin mastica amaro per le occasioni sprecate dalla sua Triestina nel primo tempo: “Con un pizzico di fortuna avremmo potuto chiudere la gara, poi è uscito il Benevento e noi abbiamo pagato la stanchezza fisica della partita ravvicinata col Giana. Abbiamo potuto fare anche un cambio in meno, perchè avevamo dovuto togliere Agostino che ha avuto una distorsione alla caviglia”.

Si pensa già alla gara di ritorno: “Abbiamo avuto un atteggiamento giusto in avvio e vogliamo averlo anche a Benevento. Grinta, consapevolezza di poter fare bene, contro una grande squadra. Siamo pronti, abbiamo un giorno in più rispetto alla precedente partita per poter recuperare”.

Qualche scelta non è stata ben compresa: “La rinuncia a Lescano? Questioni tattiche, Redan sta molto bene, e poi mi serviva gente tecnica come D'Urso. Rispetto alla gara col Giana qualche cambio andava fatto. Servivano giocatori un po' più freschi”.

La Triestina in campionato è stata squadra da trasferta, dove ha collezionato ben 37 punti: “Nei play off – dice Bordin - sono partite diverse, ma è un buon dato. E comunque col Benevento che in casa è andato sempre forte pareggiamo i conti. Come ha fatto la Giana te la devi sempre giocare la gara, essere sempre in palla e non arrenderti mai”