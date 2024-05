Rugby, istituita la Commissione "Intercultura, cittadinanza, educazione" I dettagli dell'iniziativa promossa dal Comitato regionale Campania

Istituita la Commissione "Intercultura, cittadinanza, educazione" della Federazione Italia Rugby - Comitato regionale Campania.

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby rappresentato dal presidente Giuseppe Calicchio, il vice presidente Giancarlo Melillo ed i consiglieri Emilia De Angelis, Roberto Manzo e Nino Palomba ha istituito la Commissione "Intercultura, cittadinanza, educazione".

L’istituzione di questa nuova commissione nasce dalla volontà di favorire riflessione ed azioni per sottolineare il fondamentale aspetto dell'attività sportiva quale efficace strumento educativo, di formazione alla cittadinanza e di integrazione interculturale. In un mondo in cui vivono ed interagiscono culture e visioni del mondo differenti, lo sport diviene focalizzatore di alcune questioni della relazione, dell’incontro e della coesistenza e, nello stesso tempo, "luogo" privilegiato di mediazione, gestione e risoluzione delle stesse questioni culturali.

La Commissione "Intercultura, cittadinanza, educazione" della Federazione Italia Rugby - Comitato regionale campano così composta: Prof. Paolo Palumbo – Presidente - Professore Associato, Docente di Diritto ecclesiastico e di Diritto del Terzo settore e degli enti no profit; Prof. Raffaele Santoro- Professore Associato, Docente di Diritto interculturale; Prof.ssa Elvira Martini- Professoressa Associata, Docente di sociologia dello sport; Prof. Carmine Matarazzo- Professore straordinario, Docente in istituti superiori e Docente di Filosofia dell'educazione; Prof. Crescenzo Vigliotti, Docente in istituti superiori e Docente di Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra;Dott.ssa Elda Castelluzzo, Psicomotricista dell'età evolutiva e Psicologia; Prof. Franco Salierno, docente scuola secondaria e responsabile di Promozione e Partecipazione della FIR Campania.

"La Commissione - spiega il Presidente Paolo Palumbo - non solo farà proposte concrete sulle tematiche di riferimento ma offrirà anche occasioni di studio, ricerca e confronto tesi a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport, e del rugby in particolare, sensibilizzando l’opinione pubblica e promuovendo il dialogo interculturale e la formazione degli educatori, per una cittadinanza attiva e responsabile, diretta a creare maggiore coesione sociale ed interculturale. Desidero ringraziare, a nome di tutti i componenti della Commissione, il Presidente nazionale Marzio Innocenti ed il Presidente regionale Giuseppe Calicchio che hanno fortemente voluto una Commissione specifica di studio e di proposta su tematiche centrali per la convivenza sociale, centrando nello sport il motore del cambiamento e dell'inclusione".

“Siamo lieti di aver istituito la Commissione Intercultura, cittadinanza, educazione – ha dichiarato il presidente Giuseppe Calicchio – io e tutto il Comitato regionale FIR Campania crediamo profondamente nel contributo che può dare lo sport e, soprattutto il rugby, nella crescita e nella capacità di creare integrazione interculturale. Inoltre, siamo a disposizione della neo Commissione per ascoltare le proposte sulle tematiche di interesse e per mettere in moto sempre più attività ed iniziative che volte a favorire l’inclusione sociale con l’auspicio si possa andare oltre i confini della regione Campania.”