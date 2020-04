Donate 200 mascherine all'ospedale Fatebenefratelli L'iniziativa dell'avvocato Monetti del Rotary di Benevento

Ancora spazio alla solidarietà e alle tante iniziative promosse anche nel Sannio a sostegno degli ospedali del territorio. Tra queste anche l'iniziativa dall'avvocato Dimitri Monetti socio del Rotary di Benevento e ssistente Materie Giuridiche presso l’Università degli Studi del Sannio che "nei giorni scorsi - si legge in una nota - ha donato 200 mascherine FFP2 all’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, essendo stato informato dalla dottoressa Antonia G. Galluccio, Presidente della ONG A.F.Ma.L (Associazione dei Fatebenefratelli per gli ammalati) della difficoltà dell’Ente a reperire in adeguata quantità tali dispositivi di protezione individuale, che come è noto, non sono al momento facilmente reperibili".

"Il Superiore dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento Fra John Mark Languino Languez, ha apprezzato il gesto dell'avvocato Monetti il quale anche dovendo come tutti rispettare l’isolamento domiciliare, ha dato un contributo concreto in una fase ancora molto difficile della gestione della pandemia. Un sentito grazie gli viene rivolto anche dal Direttore Sanitario del Nosocomio, Giovanni Guglielmucci e dal Direttore Amministrativo Giovanni Carozza. L’amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento gli esprime profonda gratitudine".