Barone: "Azienda in area Asi produce mascherine Ffp1" "Si tratta di mascherine chirurgiche lavabili e riutilizzabili con triplo strato"

“Da ieri un’azienda insediata nell’agglomerato Asi di Ponte Valentino produce anche mascherine FFP1 certificate dall’Istituto Superiore di Sanità”. Ad annunciarlo è il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone.

"Si tratta di mascherine chirurgiche T1 (FFP1) lavabili e riutilizzabili con triplo strato con tessuti 93 per cento PL, 7 per cento EA e con interno TNT”, spiega il numero uno dell’Asi che ha anche comunicato la produzione alla Regione Campania: “Nei giorni scorsi in una videoconferenza con l’assessore regionale alle Attività Produttive Marchiello avevamo assunto l’impegno di comunicare tutte le aziende ricadenti nelle aree Asi pronte a fornire il loro contributo per l’emergenza. Per cui ho immediatamente provveduto ad informare l’assessore Marchiello che la Nazzareno Gabrielli (Muccillo group), che già produceva mascherine protettive, da ieri realizza anche mascherine chirurgiche FFP1. Ovviamente si tratta di un prodotto made in Italy”, conclude il presidente Barone.