Pandemica, asta benefica via social L’intero ricavato sarà devoluto alle povertà invisibili della Diocesi di Cerreto Sannita

La gara di solidarietà è senza dubbio uno degli aspetti migliori dell'epidemia da covid19. E tra le ultime manifestazioni a riguardo ci piace segnalare “Pandemica - uniti per diffondere empatia”. Pandemica è un'asta benefica in favore delle povertà invisibili che si svolgerà sulla pagina facebook "Pandemia" solo ed esclusivamente rilanciando sotto le foto contenute nell'album della pagina.

Oere d'arte per raccogliere fondi e aiutare chi ne ha più bisogno.

L’intero ricavato dell'asta sarà devoluto alle povertà invisibili della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de’ Goti.

La base d’asta è indicata nel testo che accompagna l’opera.

Il rilancio è libero. E' possibile puntare fino alle ore 19 di sabato 25 aprile. Tutte le offerte fuori da questo intervallo saranno considerate nulle. Alla fine dell’asta, chi avrà fatto l’offerta più alta si aggiudicherà l’opera. Il pagamento dell’opera dovrà essere effettuato dal vincitore sul conto corrente della Caritas Diocesana di Cerreto tramite bonifico codice iban: IT31E0306909606100000106771, indicando nella causale: asta pandemica e il nome dell’opera acquistata. L’invio tramite posta o la consegna a mani dell’opera avverrà il prima possibile,le spese di spedizione saranno a carico della coperativa sociale iCare.