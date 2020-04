"Pronti a riaprire ospedali di Cerreto e San Bartolomeo" Il direttore dell'Asl Gennaro Volpe fa il punto sulla situazione dell'epidemia nel Sannio

“Un grande lavoro, un momento davvero intenso per l'Asl di Benevento”. Così Gennaro Volpe, il direttore generale dell'azienda sanitaria locale cittadina commenta la situazione attivata per fronteggiare l'epidemia di coronavirus.

“In questo momento è in corso nell'Asl di Benevento un grosso screening, in particolare per Paolisi: una serie di persone che vengono visitate presso le proprie case dall'Usca (ndr. l'unità di continuità assistenziale) che ha preso in carico pazienti su tutto il nostro territorio”.

Ha preso il via, dunque, una seconda fase: “Dopo aver fronteggiato qualche focolaio – prosegue Volpe – abbiamo cominciato ad eseguire anche i secondi tamponi per accertare se le persone a domicilio sono diventate negative, un intenso lavoro del dipartimento di prevenzione”.

E sull'Usca precisa: “L'abbiamo strutturata per curare i pazienti a domicilio. Sul territorio, infatti, sono circa 80 le persone da monitorare e la squadra è a lavoro sia attraverso la sorveglianza attiva sia a domicilio, coordinati da un infettivologo”.

Il direttore Volpe precisa anche il lavoro di screening eseguito sulla struttura sannita con tamponi al personale dell'Asl in particolare ai dipendenti dell'emergenza e del dipartimento di prevenzione.

E infine torna sulle strutture sanitarie da riaprire in provincia: “Attiveremo a breve gli ospedali di comunità a Cerreto Sannita e a San Bartolomeo in Galdo, essenziali per la vera medicina territoriale. Siamo praticamente pronti, mancano alcune revisioni degli impianti, aspettiamo il personale e abbiamo in corso il concorso per avere gli infermieri”.