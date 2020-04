"Attaccata a respiratore, non glielo cambiano da 2 mesi" La denuncia dell'ex assessore Fucci: "Si può mettere a rischio così vita di una ragazza?"

Dura denuncia dell'avvocato ed ex assessore regionale Vittorio Fucci di Airola: una giovane che vive attaccata ad un respiratore, che dovrebbe essere sostituito da due mesi senza esito, mettendo a rischio la sua vita: “È raccapricciante, e non è da Paese civile, la notizia che riguarda la giovane Ida di S. Bartolomeo in Galdo che vive attaccata ad un respiratore meccanico da cui dipende la sua vita e da oltre 2 mesi l’autorità sanitaria deputata non provvede a sostituire il supporto di ventilazione.

In un territorio come quello del Fortore, in cui ancora oggi la Regione nega l’apertura della struttura ospedaliera pubblica, costruita da 60 anni, non è possibile che la struttura sanitaria deputata da 2 mesi non provveda alla sostituzione del supporto di ventilazione.

C’è da domandarsi che altro vuole attendere la Regione rispetto alla drammatica situazione della sanità nel Sannio ed in particolare nell’isolato Fortore?

Il mio auspicio è che presto sia fornito il supporto di ventilazione alla giovane Ida per salvarle la vita.

L’Asl e l’intera struttura Sanitaria Regionale almeno questa volta battano un colpo se sono vive”.