Riprende la produzione dell'Avicola Mauro Dopo 3 settimane di Stop

Riprende la produzione dopo tre settimane l'avicola Mauro: "La nostra azienda riprende le attività di produzione e guarda al futuro con rinnovata fiducia.

Dopo poco più di tre settimane di sospensione di ogni attività, voluta dall’azienda lo scorso 4 aprile a seguito del secondo caso di positività di un dipendente, ma non di meno per mettere in campo tutte le iniziative di tutela della salute della manodopera e a garanzia della qualità e salubrità dei prodotti da destinare al consumo.



È utile ricordare, oggi, che sin dalle prime ore successive all’interruzione volontaria della produzione, l’azienda ha costruito con le istituzioni preposte una relazione di collaborazione e trasparenza chiedendo, altresì, un tavolo tecnico con l’ASL di Benevento, l'Ente Comunale, coordinato della Prefettura di Benevento.

La riapertura è arrivata qualche giorno fa a conclusione della riunione del tavolo tecnico e dell’ispezione presso lo stabilimento da parte del personale sanitario dell’ASL.



“Un sincero ringraziamentovogliamo rivolgerlo al Prefetto di Benevento, dottore Francesco Antonio Cappetta, per l’equilibrio, la tempestività e l’attenzione riservata, così come un grazie deve essere indirizzato ai dirigenti dell’ASL per la fattiva e intensa collaborazione di queste settimane nonché al corpo dell'Arma dei Carabinieri."