Matteo, 21 anni di Bucciano lancia "Believery" Piattaforma gratuita per ristoratori e lavoratori dell'ambito food

La software house Dreamate di Matteo Nista lancia Believery: una piattaforma per ristoratori e lavoratori dell'ambito food che in questo periodo si troveranno a confrontarsi con il delivery.

Believery permetterà ai ristoratori di gestire al meglio gli ordini e ai clienti di poter ordinare in totale semplicità.

La piattaforma sarà totalmente gratuita, per venire incontro alle attività che in questo periodo devono reinventarsi e fronteggiare un nuovo modo di fornire il proprio servizio.

Dreamate è una software house del giovane Matteo Nista, un brillante web developer e web designer di 21 anni che vive a Bucciano e frequenta la facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi del Sannio.

Believery vuole essere uno strumento semplice e intuitivo per aiutare i ristoratori delle aree più interne, che si trovano per la prima volta ad offrire un servizio - quello del delivery - finora diffuso solo nelle zone più grandi della regione. Eccellenze sannite alla ribalta, dunque, in tempi di Covid-19.