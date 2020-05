"Sono stata malissimo, ma ho vinto io: Pina batte covid 3 a 0" Il racconto di chi è guarito: "Dolori atroci, febbre altissima e in più la cattiveria di molti"

“Pina 3 – Virus 0”, con spirito combattivo, tratto tipicamente e storicamente caudino, Pina, montesarchiese e “paziente 1” covid in città, esulta dopo l'ultimo tampone,finalmente negativo. Una vittoria. Larga nel suo caso. Un 3 a 0 inquivocabile.

Ma una vittoria che arriva dopo una partita di sacrificio e sofferenza, non una passeggiata: prima il contagio poi i sintomi,forti: “12 giorni di fila con febbre molto alta, tosse forte, mal di gola, astenia, dolori atroci che mi hanno immobilizzata a letto per giorni. Vorrei dimenticarla questa esperienza, ma non posso: per forza di cose ti segna per sempre”. No, non è una semplice influenza.



Ma oggi esulta Pine, gioisce, contro il virus, contro lo stigma cui qualcuno, inevitabilmente, si abbandona: “Oggi dopo 55 giorni esatti si chiude un capitolo bieco della mia vita . Questo lo devo alla mia famiglia tutta che mi ha sempre supportato in questa vicenda che ha avuto del surreale

Ringrazio il Sindaco Franco Damiano per aver creduto in me e nella mia famiglia .Un grazie particolare va alla Protezione Civile e alle Autorità tutte per avermi sostenuto nell'intero periodo. Un doveroso ringraziamento lo devo al mio medico Dott Di Somma che ha saputo egregiamente curarmi fino all ultimo giorno. Non posso dimenticare le preghiere del caro Don Giancarlo anche lui distante ma vicino”.

Ma è una storia alle spalle, e Pina oggi alle spalle vuole lasciarla, con tutti gli annessi e connessi: “Ringrazio tutta la cittadinanza che con messaggi o telefonate ha confortato sia me che la mia famiglia tutta .Un ringraziamento particolare va anche a quelle persone che ci hanno trattato come untori. ..Il Signore mi ha insegnato cos è il perdono! .anche a quelli che per effetto della quarantena hanno avuto le allucinazioni e hanno creduto di vedermi fuori di casa. Un grazie di cuore anche a chi ha pensato che la mia era solo una semplice febbre perchè non volendo ha alleviato la mia sofferenza ! Oggi sono guarita ! Siamo guariti ! Ho sconfitto ...abbiamo sconfitto il virus ..

Si perchè alla fine il bene trionfa sempre sul male”