Mastella replica ai geometri: "Professione nobilissima" Il sindaco interviene dopo il risentimento del presidente del Collegio, Giampaolo Biele

“Spiace dover constatare che il presidente del Collegio dei Geometri di Benevento non abbia colto il senso delle parole contenute nell’intervista che ho concesso nei giorni scorsi al Giornale”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, replica al presidente del Collegio dei Geometri, Giampaolo Biele, che ieri in un articolo aveva evidenziato le parole del primo cittadino utilizzate nell'intervista dove avrebbe definito “un Governo di Geometri" (LEGGI QUI).

“Ho semplicemente spiegato che il Governo – ha invece dichiarato Mastella - non ha una visione strategica e sta annegando nei metri e centimetri di distanziamento. Numeri che sono alla base di professioni nobilissime e di grande responsabilità come quella del geometra o dell’ingegnere, ma che non possono essere la pietra miliare dell’azione di un governo chiamato invece a mettere in atto una seria strategia di rilancio del Paese”.