Prof Di Lillo, VC 2001: "Quei sorrisi nitidi dopo vent'anni" L'addio alla prof degli ex alunni

Ancora un saluto per la professoressa Maria Di Lillo, insegnante del liceo Fermi di Montesarchio scomparsa nella scorsa settimana. Ex alunni di 20 anni fa la salutano così: "Il suo sorriso gentile e lo sguardo premuroso restano nitidi nella nostra mente anche dopo venti anni. E ancor di piu` li apprezziamo oggi che, da adulti, la ricordiamo con tanto affetto. La V C 2000/2001 Liceo Scientifico “E. Fermi” saluta la prof.ssa Maria Di Lillo che con dolcezza e determinazione e` riuscita a trasmetterci il suo grande amore per il sapere."