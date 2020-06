Iscalonga: cittadini e sindaci protestano per il ponte Venerdì manifestazione sul ponte Ufita, danneggiato da alluvione 2015 e non ancora ripristinato

Si terrà venerdì mattina, intorno alle 10 e 30 ad Apice, in prossimità del ponte Ufita che conduce alla contrada Iscalonga una manifestazione, con i cittadini e i sindaci dei comuni interessati, per chiedere che i lavori vengano completati celermente.

Come si ricorderà infatti il ponte era stato pesantemente danneggiato dall'alluvione del 2015 e dichiarato inagibile, e per parecchio tempo i residenti di una contrada tra Apice, Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte avevano dovuto fare giri immensi per raggiungere i paesi più vicini.

I lavori di rifacimento del ponte sono bloccati e per questo i cittadini chiedono un intervento delle istituzioni.