Covid-19. Il Sannio verso contagi zero: resta un solo caso

Il Sannio si avvia verso il traguardo dei contagi zero. Diventano 190 le guarigioni in provincia di Benevento e resta un solo caso caso di positività al Covid-19. E' il dato che emerge dal nuovo report elaborato come si consueto dal servizio di Epidemiologia dell'Asl del capoluogo sannita per oggi, mercoledì 10 giugno.

Resta fortunatamente stabile anche il numero dei decessi che fino ad oggi nel Sannio sono stati diciassette. Da giorni inoltre non vi sono più pazienti ricoverati per Coronavirus presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento ormai diventata covid free. Non si registrano inoltre ricoveri presso altre strutture e fuori provincia. Sono ormai 77 su 78, pertanto, i comuni sanniti che hanno zero contagi. Come detto si resta ancora un solo caso di positività a Guardia Sanframondi di un cittadino che sta affrontando la malattia presso il proprio domicilio. Il dato dei guariti dunque aumenta anche oggi passano da 189 di ieri a 190 persone che hanno ormai superato la malattia.