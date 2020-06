Ponte Ufita: "Cinque anni per rifare ponticello: è inaudito" Lavori fermi, e i cittadini e i sindaci protestano: "Contrada isolata per quisquilie burocratiche"

Cinque anni per un ponte di 100 metri sono un po' troppi. Fanno più di un anno per meno di 20 metri, visto che il ponte Ufita è ancora ben lungi dall'essere completato. Con una contrada completamente isolata e gli abitanti costretti a viaggi lunghissimi anche per fare la spesa o a costruirsi viabilità di fortuna, con tutto ciò che ne deriva.

I lavori per rifarlo, dopo i danni dell'alluvione, sono fermi, e non si sa perché ed oggi i sindaci hanno protestato.

Ottopagine già era stata in loco cinque anni fa, con i cittadini che avevano raccontato le peripezie per arrivare nei centri vicini: Iscalonga è solo una contrada, e naturalmente per i servizi bisogna arrivare ad Apice, Paduli, Sant'Arcangelo o a Benevento. Nei primi tempi occorrevano anche 40 minuti su stradine di montagna, oggi c'è una viabilità alternativa, sterrata, che nei mesi invernali è stata anche sommersa dalla piena del fiume.

Sono intervenuti i sindaci oggi, con Rossetti di Sant'Arcangelo: “I problemi vanno avanti da più di cinque anni, da quando si lesionò uno dei piloni, ed è inconcepibile che dopo tanto tempo siamo ancora a parlare di questo. Questo è uno snodo importante tra tre paesi e anche per altri cittadini, come quelli del Fortore: si faccia presto”.

E Pepe sindaco di Apice è perplesso: “Non stiamo parlando certo di un'opera faraonica: sono meno di cento metri di ponte, è incomprensibile e inaudito che si perda tanto tempo. Non si comprende quale sia il problema: la Provincia, attraverso il Presidente, mi ha assicurato di aver pagato l'azienda che sta eseguendo i lavori. Ci sono varianti? Lo si dica: si renda chiaro cosa c'è che non va perché non si possono creare tanti disagi ai cittadini, tanto più che di fronte a questo ponte c'è il cantiere per l'alta velocità”.

Sulla stessa linea il primo citttadino di Paduli, Vessichelli: “Ai cittadini non interessa sapere quale tipo di inghippo burocratico freni la realizzazione di un semplice ponte. Ai cittadini interessa averlo, quel semplice ponte. Il compito delle istituzioni è tutelare e dare risposte ai cittadini per cui si intervenga per smussare i problemi burocratici e si termini la realizzazione del ponte”.

E anche i cittadini sono accorsi sul ponte per chiedere che finalmente quei lavori vengano completati: “Siamo stufi di gimkane e percorsi lunghissimi per raggiungere le nostre case: non ci interessano gli scaricabarili né le passerelle, vogliamo semplicemente poter tornare a casa o andare a fare la spesa come tutti gli altri, senza peripezie inenarrabili che ci hanno già visto protagonisti per cinque anni”.