Giovane giostraio muore folgorato: era di Apice Amministrazione vicina alla famiglia di Jeson Zara, 26enne ucciso da una scossa elettrica

Una tragedia incredibile, che tocca il casertano e anche il Sannio, quella di Jeson Zara, giovane giostraio di 26 anni che ieri è morto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica in un parco giochi a Recale. La famiglia Zara originaria del casertano si era trasferita ad Apice da qualche tempo, il ragazzo si era anche sposato da soli sette mesi.

Sconforto nel paese sannita, con l'amministrazione guidata dal primo cittadino Angelo Pepe che con un messaggio si è stretta alla famiglia, offrendo la propria vicinanza e abbracciandola virtualmente.

Il ragazzo era impegnato nel parco giochi di Recale, e pare fosse accanto a un quadro elettrico quando è parttita una scarica, per cause in corso di accertamento, che lo ha fatto stramazzare al suolo: probabilmente era già morto quando i familiari lo hanno portato in auto al pronto soccorso del vicino ospedale di Marcianise, dove i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Enorme lo sgomento nel casertano e ad Apice per una giovane vita spezzata.