Ascierto: "Vacanze? Io sarò nel mio Sannio. Campania è sicura" Il medico e ricercatore: "Campania è regione che ha agito meglio, lo dicono i numeri"

“La Campania è uno dei luoghi più sicuri al mondo in termini di contagi e affidabilità della rete sanitaria. Per le vacanze estive venite qui”. Parola di Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore dell'Istituto Pascale di Napoli, in prima fila nella lotta al coronavirus con la sperimentazione del tocilizumab sui pazienti gravi.

Al Mattino Ascierto ha spiegato: “I numeri dicono che la situazione sia assolutamente sicura nonostante il piccolo focolaio di Mondragone. Siamo tornati a zero casi su migliaia di tamponi e da 12 giorni consecutivi non registriamo decessi. Siamo in fase di convivenza col virus: c'è e circola in ogni parte del mondo. Ma qui in Campania abbiamo dimostrato di essere bravi sia a contenerlo sia a curarlo al meglio. Tutti i presidi delle Asl delle varie province, durante la fase acuta dell'epidemia, hanno risposto efficacemente e consolidato routine di isolamento e trattamento dei casi”.

Quanto alle precauzioni da prendere Ascierto ha spiegato: “Servono precauzioni già in vigore: lavare spesso le mani, usare gel disinfettante e mascherine nei luoghi chiusi. Evitare lunghe permanenze in luoghi affollati”.

E da Ascierto poi arriva il plauso alla sanità campana: “E' stata molto efficiente, basta pensare a quanto fatto dai nostri ospedali. Poi è nata una rete con il Cotugno come hub che ha fatto scuola rispetto alle procedure anti-contagio. Noi e il Monaldi siamo rimasti in contatto con tutti i Covid Center per indicare la tempistica con cui iniziare il trattamento con tocilizumab. Campania e Veneto, che hanno usato strategie simili, sono le regioni che hanno agito meglio, lo dicono i numeri”.

E poi: “in vacanza andrò nel mio Sannio ad agosto e poi a Roccamonfina, in provincia di Caserta, il paese di mia moglie. Per chi viene in Campania c’è solo l’imbarazzo della scelta tra mare, montagna, le bellezze della costiera amalfitana e cilentana, le isole di Capri, Ischia e Procida, il Litorale Domizio, Pozzuoli, la stessa Napoli. Grandi bellezze paesaggistiche e luoghi di cultura e storia invidiati in tutto il mondo”