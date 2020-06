Benevento in A, anche New York fa festa col panino "Strega" Iniziativa del montesarchiese Pisillo: panino con ingredienti che iniziano per A "Da A'muzzarella"

Anche gli Stati Uniti, e in particolare la comunità italiana e sannita di New York si prepara a festeggiare il ritorno in serie A della Strega.

Il montesarchiese "Pisillo", celebre ormai per i suoi panini che fanno impazzire Manatthan con in primis il sindaco Bill De Blasio, ha già varato il panino “StregA”, con rigorosa A finale maiuscola.

Dopo aver addobbato la sua auto con il logo della società, nel suo negozio Sotto bandiera del Benevento la spiegazione in italiano e in inglese: “In occasione della promozione del Benevento in serie A il panino speciale per l'occasione è stato creato con tutti gli ingredienti che iniziano con la lettera A”. E dunque, testuale: “A murtadellA, A muzzarellA, A rucola, A pummarola”. Non fa una grinza, in effetti, neppure in inglese dove la variante di A rucola diventa Arugula che è effettivamente il nome corretto dell'erba aromatica in inglese.

E l'ottimo Carmelo, titolare della bottega spiega: “Appartenza, Appartenenza Territoriale è tutto: Oggi tutta New York è giallorossa, perché oggi tutta New York l'adda sapè”.