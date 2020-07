Guasto idrico improvviso in via San Pasquale a Benevento La comunicazione di Gesesa. Ecco dove si potrà verificare l'interruzione idrico

La Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso su una condotta in via San Pasquale, si potrà verificare un interruzione dell'erogazione idrica per la durata di un'ora circa. Le zone interessate sono le seguenti: via San Psquale, via Tiengo, via Cupa Santa Lucia, Via del Cimitero e via Ponticelli.

Gesesa si scusa per i disagi e ricorda che è "sempre attivo il numero verde per Emergenze e Guasti 800 51 17 17".