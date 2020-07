Comitato di quartiere centro storico: regolamentare la Movida Il gruppo ha approvato lo Statuto

Il Comitato di Quartiere ‘Centro Storico’ di Benevento ha ufficialmente uno statuto. Nella giornata di venerdì 3 luglio, l’assemblea dei soci - riuniti in via telematica a causa delle misure anti-covid - ha approvato e stilato il documento che regolamenterà l’associazione dei residenti per i prossimi 3 anni. Nei prossimi giorni si procederà con la registrazione.

Approfondimento e miglioramento delle condizioni di vita del quartiere, proposte su temi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali, ma anche promozione di iniziative volte al miglioramento dell’area, in un corretto confronto con le istituzioni: questi alcuni degli obiettivi che il Comitato, guidato dal presidente Luigi Marino, ha espresso nel manifesto ufficiale.

L’associazione ha individuato quattro macro-aree del territorio comunale di competenza: Santa Sofia, Arco di Traiano, Rocca dei Rettori e Duomo. Per ogni zona verranno individuati due rappresentanti dei residenti e due degli esercenti, che avranno il compito di convogliare e presentare al Consiglio direttivo le istanze e le problematiche di negozianti e cittadini.

L’assemblea dei soci è stata anche l’occasione per costituire l’organigramma direttivo: il presidente Luigi Marino ha infatti nominato suo vice Romina D’Agostino. Paolo Palummo sarà il segretario, mentre Fulvio Bruno - già in carica nel precedente direttivo - è stato riconfermato nel ruolo di tesoriere.

“Il Comitato di Quartiere - afferma il direttivo in una nota -, continuando il dialogo con gli esercenti della zona, ribadisce ancora una volta la necessità di regolamentare la movida del centro storico soprattutto in termini di orari: anticipare l’avvio della serata e di conseguenza anche la chiusura - in particolar modo nei week end - potrebbero essere infatti una soluzione per tutelare le esigenze di tutti, in primis dei residenti, nel rispetto di un’area definita da sempre ‘salotto’ della città. Si auspica infine un maggior controllo delle forze dell’ordine - non solo a piazza Arechi II ma anche nei vicoli del Trescene - nel rispetto delle norme emergenziali post virus e in merito all’ordine pubblico’.