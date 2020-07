Musiche di Morricone in filodiffusione, a Guardia Sanframondi L'iniziativa del centro sannita per omaggiare il maestro scomparso

Nel centro storico di Guardia Sanframondi, in filodiffusione le musiche del Maestro Ennio Morricone, che lascia in eredità opere di grande intensità e bellezza, riuscendo ad unire generazioni e culture, cinema e storie da raccontare attraverso le Sue riconoscibili note.

Il grande compositore, due volte premio Oscar (la prima nel 2007 con un premio onorario alla carriera e la seconda, nel 2016, per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino), è stato uno dei più grandi musicisti contemporanei, capace di segnare momenti importanti nella vita di tutti. La sua scomparsa ci priva di un artista insigne e geniale. Le colonne sonore di una vita ricorderanno per sempre la Sua bravura, la sua “costanza" e dedizione per la musica, per il cinema, per l'arte.

Ci ha resi celebri in tutto il mondo. È così che, anche la comunità di Guardia Sanframondi ricorda il Maestro Morricone.

Le sue note… le sue parole… nel silenzio delle vie del borgo antico. Passeggiando, lasciatevi trasportare dalle melodie, dai ricordi. Ciao Maestro, ci mancherai.