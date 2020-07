Tredici milioni di euro per l'edilizia scolastica nel Sannio Questa mattina il presidente della Provincia Di Maria ha incontrato il Governatore De Luca

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato stamani nel capoluogo partenopeo ad una riunione convocata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per discutere sulle misure per garantire la ripresa delle attività scolastiche a settembre dopo la chiusura disposta nello scorso mese di marzo per colpa

della pandemia da Covid-19.

Il Presidente Di Maria ha esposto al Governatore De Luca le esigenze logistiche e strutturali del territorio da lui rappresentato ed ha descritto i programmi in corso da tempo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, nonché quelle misure più recentemente adottate dall’Ente per fronteggiare l’espandersi nel contagio.

Di Maria ha, quindi, preso atto del programma che la Regione Campania intende realizzare per il ritorno in Aula degli allievi e dei docenti e che si sostanzia in dotazioni di natura finanziaria e di dispositivi di protezione personale nonché in altri strumenti di prevenzione.Nell’ambito della riunione al Presidente della Provincia sono state consegnate dai Dirigenti regionali le Convenzioni da sottoscriversi tra la stessa Provincia e la Regione entro il prossimo 15 luglio per

l’accredito alla Rocca dei Rettori di fondi per un importo complessivo di 13 milioni di Euro circa per realizzare due imponenti interventi di edilizia scolastica per la Secondaria Superiore nel capoluogo del Sannio, entrambi in piazza Risorgimento. Si tratta del finanziamento per i lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale “Alberti”, per Euro 6,455 milioni circa, e dell’Istituto Tecnico per Geometri “Galilei”, per Euro 6,474 milioni circa. Il Presidente Di Maria ha ringraziato il Governatore De Luca e gli Uffici della Regione per la tempestività e la puntualità con le quali hanno provveduto agli ultimi adempimenti tecnici e formali per consentire alla Provincia di accedere alle risorse finanziarie. Di Maria ha assicurato la massima celerità nella apertura dei cantieri di lavoro.