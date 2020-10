Covid: positivo un bimbo, chiusa la scuola di Paupisi Lo ha annunciato l'amministrazione

Positivo un bimbo delle elementari : chiusa la scuola di Paupisi. Ne ha dato notizia il sindaco: "

Gentili cittadini, spiace comunicare un nuovo caso di contagio da Covid-19.

La nuova situazione riguarda un alunno della scuola primaria di Paupisi che è stato posto in isolamento assieme alla propria famiglia. La classe dell'alunno, i docenti e il personale ATA sono stati messi in quarantena per 14 giorni.

Nessun allarme, quindi, ma rinnovato appello alla osservanza delle norme anti-Covid.

Si ricorda, in particolare, l' #obbligo, stabilito dall'ordinanza regionale numero 72, di indossare la #mascherina #h24 anche nei luoghi all' #aperto anche quando è possibile osservare il distanziamento.

CON ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 08.10.2020 SI E' PROVVEDUTO ALLA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VIGNALI FINO AL 12.10.2020 (COMPRESO), onde consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici.

Un augurio di pronta guarigione e un forte abbraccio all'alunno".