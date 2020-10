Covid, morta l'anziana madre del sindaco di Moiano Era ricoverata presso il reparto di rianimazione del San Pio dal 24 settembre scorso

Era risultata positiva al covid il 24 settembre scorso ed era stata poi ricoverata all'ospedale Rummo di Benevento. E' morta nel primo pomeriggio di oggi la madre del sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno.

Intanto, a Benevento il conto dei contagiati e' arrivato a 206 positivi con il focolaio di Montesarchio che ha raggiunto i 33 casi negli ultimi giorni e sfondano quota 200.

Tra i test effettuati da Asl e Rummo si contano 207 positivi al coronavirus. Numeri molto più alti rispetto alla prima ondata del virus, nella primavera scorsa, quando al massimo si registrarono circa 150 contagi.

Attenzione sempre alta negli uffici aperti al pubblico dopo gli episodi che hanno coinvolto le sedi Asl di Benevento, Sant’Agata dei Goti e Montesarchio. Richiami ufficiali dai primi cittadini e intanto il virus continua a diffondersi nelle scuole.



Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Vito Alfonso sulla situazione rimarca: “E' un momento complesso e l'amministrazione sta utilizzando tutti gli strumenti più idonei per permettere alla scuola di funzionare nel modo migliore, in presenza con una realizzazione piena del diritto allo studio. Inevitabile però che ci sia una casistica che emerge ma credo che si stia affrontando nel migliore dei modi e a Benevento il protocollo tra Asl e scuola funziona”.

A scongiurare il rischio di una didattica a singhiozzo la possibilità di ricorrere alle lezioni da remoto.

“Tutte le scuole sono già attrezzate per la didattica a distanza, utilizzata fino a giugno, e per le classi in quarantena si procederà in questo modo” commenta a riguardo l'assessore all'Istruzione Rossella Del Prete che poi aggiunge “Praticamente dissolti, inoltre i dubbi dei genitori riguardo ai pasti a scuola. Salgono infatti vertiginosamente le iscrizioni per il servizio mensa”.