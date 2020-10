Covid19. Dipendente positivo chiude il comune di Moiano L'amministrazione è in attesa di riscontro dall'Asl, intanto predisposta sanificazione

Un caso di covid19 rende necessaria la chiusura del comune caudino di Moiano. E' quanto annuncia l'amministrazione: "Il Comune di Moiano rende noto che un proprio dipendente è risultato essere positivo al Covid come da test effettuato in laboratorio privato.

In attesa di riscontro da parte dell'Azienda sanitaria locale, è stata immediatamente disposta la chiusura del Municipio stesso per l'esecuzione delle necessarie attività di sanificazione.

Sempre attraverso questo canale comunicheremo la data di riapertura ed il ripristino dei servizi".