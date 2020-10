Covid19. Nove positivi alla Maugeri di Telese Terme, è allarme Casi tra degenti e sanitari. Stop a ricoveri e dimissioni. Domani tamponi a degenti e personale

E' allarme alla Maugeri di Telese Terme dove sono stati riscontrati nove casi di positività al Covid19.

La clinica spiega a riguardo che: a seguito della notizia della positività di un infermiere di Cardiologia, la Direzione sanitaria dell’IRCCS Maugeri Telese ha rapidamente messo in atto tutte le attività di vigilanza anti-Covid previste dai protocolli, provvedendo a individuare i contatti diretti e a somministrare tamponi rapidi a tutti.

Nella giornata di oggi sono stati sottoposti a controllo addetti e degenti del reparto: 2 infermieri e un medico, risultati positivi, sono stati immediatamente inviati in isolamento fiduciario.

Dei 41 pazienti della Cardiologia, tre sono risultati positivi e 2 debolmente positivi: gli uni e gli altri sono stati immediatamente inviati all’Ospedale Rummo San Pio di Benevento e ricoverati nell’Area Covid.

Per ulteriore misura prudenziale, sono stati sospesi ricoveri e dimissioni in attesa del completamento dei controlli. A partire dalla mattinata domani, infatti, saranno effettuati tamponi molecolari forniti dalla Asl Benevento, per tutti i degenti e per tutto il personale.